“Quiero retirarme a los 33 años”: Juan Fernando Quintero sobre su carrera

En entrevista con el programa argentino ’90 Minutos ESPN’, el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero habló sobre su actualidad deportiva tras salir de River Plate y la relación que tiene con Marcelo Gallardo.

Sobre su estilo de juego y la crítica por no aguantar los 90 minutos

“Yo juego fútbol para ser feliz, no por obligación. Hay muchos jugadores que juegan los 90 minutos y ¿para qué? Hay algunos que juegan 10, 15 o 20 y lo hacen por algo (…). Siempre me criticaron porque entraba o porque no”, explicó.

¿Cuándo se retirará del fútbol?

“Quiero retirarme a los 33 años. Desde los 6 estoy jugando al fútbol. Al final me enfoco en qué tiempo le voy a dedicar a mi familia si ahora no lo estoy haciendo”, aseguró.

¿Por qué se fue de River?

“Llega un momento en la vida en el que uno tiene que decidirse y tomar decisiones sin importar el qué dirán o qué puede pasar (…). Nunca me ha gustado llamar la atención, incluso cuando llegué a River. No quiero entrar en detalles, solo me quedo con lo mejor”, dijo.

“No fue la despedida como la quería, pero son situaciones que se presentan. Si me fui mal, como mucha gente cree, les pido disculpas, nunca traté de hacerle daño a nadie”, agregó.

Relación con Gallardo

“Siempre tuve la mejor relación con Marcelo, es una persona a la que le tengo que agradecer mucho, nos dimos la mano mutuamente y que gracias por todos los consejos que me dio. Mi respeto y admiración por él son grandes”, afirmó.

¿Extraña a River Plate?

“Seré muy sincero, extraño muchas cosas de River, pero hay ciclos que se cumplen y uno como ser humano tiene que asumirlos, mirar la realidad y agradecer”, comentó.