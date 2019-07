Robert Farah relata cómo vivieron cada partido hasta la final de Wimbledon

Robert Farah expresó que fue un partido muy parejo pero sabía hasta dónde podía llegar. Además expresa que fue uno de los mejores partidos que ha jugado en su carrera, puesto que venían con un nivel alto y para él dentro del juego no tuvo momentos bajos.

En cuento a sus emociones dentro del partido, aclaró que la experiencia le permitió mostrarse tranquilo y sereno para dar lo mejor de sí: “Lo bonito de jugar con una sola pareja es que lo aprendes a conocer y detectar cuando el otro se siente incómodo.”

El colombiano dejó claro que junto a Sebastián dieron lo mejor de sí para lograr la victoria: "Amanecer jugando bien o mal es algo que no puedes controlar. No se le puede reprochar nada a Sebas y él no me puede reprochar nada a mí porque sabemos que siempre damos lo mejor.”

A pesar de que hubo varias ventajas dentro del juego, la intensidad y toda la actitud que representa a los tenistas, ayudaron para que el dueto obtuviera el título de Wimbledon.