Soy un corredor que tiene condiciones para todos los terrenos: Germán Darío Gómez

El pedalista Germán Darío Gómez causo conmoción en redes sociales luego de que se conociera el conmovedor video en el que se le ve llorando porque tuvo un percance mecánico con su bicicleta en el Mundial de Ciclismo. Sin embargo, el colombiano completó la etapa y quedó en la posición número 15 de la vuelta.

Gómez quien ha sido campeón nacional de ruta compartió durante la entrevista sobre lo que pasó en el Mundial: “Después de la competencia hablamos del tema de los transportes, pero prácticamente todo fue suerte. No tuve suerte porque el espacio era muy reducido para que pasara el carro de la Selección Colombia, el coche no llegó porque según tengo entendido hubo un percance en la vía”.

Sobre el tipo de corredor que es, expresó que: “mis condiciones se me prestan para hacer una buena contrarreloj, pero también he tenido buena actuación en la montaña. Me caracterizo por ser un corredor que tiene las condiciones para todos los terrenos”.

En cuanto a si ha recibido ofertas del World Tour, contó que: “Por ahora no tengo ofertas de un equipo World Tour. Estoy buscando opciones para el equipo al que vaya a ingresar el otro año en la categoría sub 23 (...) Estaré en el Tour del Porvenir".