“Su carrera tocó fondo”: diario inglés tras debut de James Rodríguez con Al Rayyan

El debut del mediocampista James Rodríguez con el Al Rayyan en la liga de Catar ha generado todo tipo de opiniones en redes sociales, diarios y entre los expertos del fútbol, pues perdieron 3-0 ante el Lekhwiya.

El colombiano hizo parte del once titular y no pudo demostrar su mejor versión, pues no fue influyente en el juego ofensivo de su equipo.

Fue tan dramático su estreno en el Al Rayyan que desde Inglaterra el Daily Star aprovechó el mal resultado para asegurar que el jugador está en el punto más bajo de su carrera futbolística.

“La carrera de James Rodríguez ha tocado fondo después de que la superestrella colombiana dejara la Premier League por Catar”, escribieron.

El comentario se da luego de que James no lograra afianzarse en el Everton tras una temporada irregular que estuvo marcada por algunos destellos de su calidad y de su capacidad goleadora, pero también de su irregularidad y sus constantes lesiones.

Cabe resaltar que la salida de Carlo Ancelotti y la llegada del entrenador Rafael Benítez marcó el inicio del fin del colombiano en los ‘Toffees’.