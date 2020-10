¡Un once de miedo! James Rodríguez y el equipo de la semana de la Premier League

La Premier League dio a conocer el once ideal de la primera semana de octubre de su competición. En ella resaltan nombres como el de los colombiano Yerry Mina y James Rodríguez, este último anotó dos goles y dio una asistencia en el juego del Everton ante el Brighton.

El mediocampista y el zaguero central ya están con la Selección Colombia para el inicio de las Eliminatorias a Catar 2022 en las que enfrentarán a Venezuela y Chile.

Además, atacantes como Harry Kane y el coreano Son Heung-Min tuvieron una destacada actuación en la goleada del Tottenham ante el Manchester United.

Este es el once ideal de la Premier League de la última jornada:

