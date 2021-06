Video: ‘Bolillo’ Gómez respondió a su manera los reclamos de hinchas del Medellín

El Independiente Medellín no tuvo una buena campaña luego de quedarse fuera de los play-off de la liga colombiana en donde disputó el último cupo con el América de Cali.

La eliminación del equipo le generó críticas tanto a los jugadores como al entrenador, Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, quien en rueda de prensa expresó su molestia por no entrar en los ocho.

En redes sociales se volvió viral el video en el que el técnico del DIM confrontó a varios hinchas que increparon a los jugadores por su rendimiento en el primer semestre del 2021.

En su discurso, ‘Bolillo’ les explicó a los seguidores del equipo que para tener un mejor rendimiento deben reforzar al equipo, pero que deben tener en cuenta la parte económica del club.

“Aquí hay muchachos que aún no han dado el nivel que sé que tienen. Hay que reforzar al equipo porque tenemos que tener una nómina tan grande como los que están en el octogonal, este quipo tiene que estar ahí”, afirmó.

“Si yo no entro este año en el octogonal me voy (…). No sé cuántos de allá (del lado de los hinchas) quieren más este equipo que yo, nací aquí, mi hijo también”, agregó.

Finalmente, les dio un ejemplo en el que dice que le gusta Jaminton Campaz, jugador del Tolima, pero no es posible ficharlo por su alto costo, por lo que les recomendó a los hinchas ser pacientes.

“Está claro: vamos a buscar los jugadores que se puedan traer económicamente, porque nosotros queremos a Campaz, ahora vaya y páguelo. Con lo que tenemos vamos a guerrear, a tratar de entrar a octogonal”, afirmó.