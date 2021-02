Video: El gesto de ‘fair play’ de Alfredo Morelos que hasta Romelu Lukaku aplaudió

Alfredo Morelos se robó las miradas en la victoria por goleada de su equipo, el Rangers, 5-2 al Royal Antwerp por el gol que abrió el marcador, pero también por un gesto de juego limpio que le dio la vuelta al mundo.

En una ocasión en la que atacaba el colombiano, su marcador terminó lesionado y de inmediato cayó al piso con gestos de dolor. Morelos, en vez de seguir la acción que tenía superioridad numérica del Rangers, decidió detener la jugada al ver el infortunio de su rival.

That is class from Morelos Top Sportsmanship pic.twitter.com/aGnwx6MjUO

La acción de ‘fair play’ generó elogios para el atacante de la Tricolor, incluso recibió un mensaje de Romelu Lukaku felicitándolo.

“Juego limpio de Morelos de los Rangers de Glasgow, deteniéndose por una lesión del oponente. Gran deportividad”, escribió el delantero belga que milita en el Inter de Milán.

Fair play to morelos from glasgow rangers. Through on goal and stopping for an injury of the opponent.. great sportsmanship