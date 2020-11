Video: Jorge Valdano rompió en llanto al recordar sus momentos junto a Maradona

El exfutbolista argentino Jorge Valdano fue protagonista de un emotivo momento en el que rompió en llanto en medio de una transmisión en vivo mientras recordaba sus momentos junto a Diego Armando Maradona.

“Me sorprendió mucho la noticia y como a todos me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre”, afirmó.

“Muchos de los recuerdos que rememoraba me producían una sonrisa …”, agregó, momento en el que no pudo contener su tristeza.

Al ver lo afectado que estaba Valdano, la presentadora del programa decide terminar la sección con el exjugador.

“Si no puedes seguir luego conectamos de nuevo”, dijo.

