Yerry Mina recordó cuando el Deportivo Cali lo rechazó

El defensa de la Selección Colombia y del Everton de Inglaterra, Yerry Mina, compartió un rato agradable en el canal de Twitch de su compañero de equipo James Rodríguez en una transmisión donde hablaron de diferentes anécdotas a lo largo de sus carreras deportivas.

Precisamente, en uno de estos diálogos, Mina reveló el mal momento que tuvo cuando se probó en el Deportivo Cali en el que apenas se estaba asomando en el mundo del fútbol.

"Yo era hincha del Deportivo Cali. Cuando estaba pequeño, fui a probar allá y ni siquiera me vieron, me dejaron tirado (…). Recuerdo que a los tres días dijeron estos de acá, muchas gracias, luego me fui al América”, contó el jugador.

Los colombianos continúan preparándose para el debut del Everton en la Premier League cuando enfrenten el próximo sábado 14 de agosto al Southampton a las 9:00 de la mañana hora colombiana, en el que por ahora seguirán bajo las ordenes de Rafael Benítez.