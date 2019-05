Foro W con Vicky Dávila: Economía de Colombia

Hoy en Foros W con Vicky Dávila se trató uno de los temas que más preocupan a los colombianos en la actualidad, la economía.

¿Qué le está pasando a la economía colombiana? ¿Cómo están los diferentes sectores que influyen en el desarrollo de nuestro país? Amparo Castilla, gerente de Hacienda Santa Bárbara, Guillermo Criado, gerente Pat Primo y presidente de la Cámara de Confección, Carlos Andrés Arango, arquitecto, fundador y gerente de Urbanum, desarrollador inmobiliario, José Félix Lafaurie, empresario y presidente de Fedegan y Jorge Iván Duque, gerente del Negocio Avícola de Cargill en Colombia, respondieron a estos interrogantes.

Un balance General

En primer lugar, Amparo Castilla habló sobre el sector comercial y dijo que “en Estados Unidos y Europa están cerrado sus tiendas icónicas, esto debido a la transformación digital” lo que ha generado preocupación pues esta industria “genera mucho empleo y empuja la economía”.

A pesar de eso, “Lo veo en modo positivo y considero que los centros comerciales son esos puntos que convergen para la familia y para el desarrollo de la sociedad”

“Lo que fundamentalmente lo está golpeando la dificultad de operar un pequeño y mediano negocio por la intervención del gobierno” concluyó.

De otra parte, José Félix Lafaurie, explicó que en el sector ganadero, “todos los indicadores son negativos, tenemos una crisis tanto en carne como en leche”.

“No hemos entendido en Colombia que hay un cambio climático. Y que buena parte de las actividades agropecuarias tienen que ser sostenibles” agregó.

“Hoy servimos para aceitar la economía” puntualizó.

Por otro lado, sobre el sector de la construcción y la vivienda, Carlos Andrés Arango, “los números de hoy no son los mismos de años atrás, en el 2016 logramos comercializar 186 mil viviendas, hay un compromiso para aportar de vivienda a la sociedad”.

“En los últimos dos años la venta de vivienda ha bajado. Hace 30 años no venía nadie, era una economía más agrícola, pero en los últimos 15 años es una economía ajustada: Carlos Andrés Arango” añadió.

En cambio en el sector avícola la situación es “positiva y optimista. Ha venido creciendo, el año pasado crecimos un 4,8% y este año tenemos un crecimiento sostenido” de acuerdo con Jorge Iván Duque.

Los retos las carreteras no se han dado, el túnel de la línea no lo han hecho y eso nos genera gran cantidad de inconvenientes.

Mientras que el sector textil, según Guillermo Criado, “es un gran embajador de la economía, tenemos 1,6 millones de trabajos, tenemos 70 mil empresas formales”.

Sin embargo, el panorama no es muy alentador, “En los últimos años, cerca de 2.000 empresas textileras o cerraron o se fueron a la informalidad; la calidad del sector textil y de confección ha disminuido porque estamos compitiendo con compañías que pagan $70.000; hemos perdido 600 mil empleos en el sector textil, tenemos un decrecimiento en la producción textil en Colombia” reveló.

Ante este panorama concluyó que en esta industria “hay una gran oportunidad para reactivar la economía en el sector textil con el Plan Nacional de Desarrollo”.

¿Cómo afecta la subida del dólar a la economía?

Los panelistas explicaron de qué manera el aumento del precio del dólar ha afetado a sus industrias.

Primero, Amparo Castilla manifestó que “a todos los colombianos les perjudica que el dólar esté disparado, aunque quizás a los importadores no. A unos les favorece el dólar a otros no, si pudiéramos lograr un acuerdo todos, para poder decirle al gobierno que nos deje trabajar” afirmó.

En segundo lugar, Lafaurie señaló que “la industria Avicola tiene que importar el 80%, pero uno no puede manipular el dólar ¿cuánto le impacta el negocio maldito del narcotráfico al precio del dólar?”.

De otra parte, Carlos Andrés Arango, dijo que “el país no produce el acero suficiente para construir, entonces nos toca comprarlo afuera y el dólar impacta a la hora de vender una casa”.

¿La polarización está influyendo en la economía?

Sobre este tema Andrés Arango dijo que “a mí los inversionistas no me preguntan por la polarización, me preguntan es si es bueno comprar o no una casa”.

“La lógica de los políticos y algunos periodistas es diferente a la de los empresarios. Por tirarse, con sesgo, terminan montándose un cuento que no corresponde a la realidad” puntualizó José Félix Lafaurie.