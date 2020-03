Más del 93% de aeropuertos presenta deficiencias en controles de coronavirus: Contraloría

El 93.75% de los aeropuertos del país visitados por la Contraloría General de la República presenta deficiencias en los controles y medidas de contingencia de respuesta al brote de COVID-19 y en algunos casos están lejos de cumplir los protocolos recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Dice el ente de control que la mayoría de los aeropuertos no cuentan con suficiente personal médico de las secretarías de salud departamentales y territoriales, empezando por la terminal aérea más importante del país, el Aeropuerto Internacional El Dorado, por donde transita más del 59% de los viajeros internacionales que pasan por el territorio nacional.

"Al verificar 25 terminales aéreas, la Contraloría General evidenció que en más de un 70% no se están siguiendo los protocolos nacionales e internacionales ante emergencias de salud pública, como la que se presenta por la pandemia COVID-19", resaltó el ente de control.

Por otro lado, se pudo evidenciar que en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, se encontraban hasta el pasado 16 de marzo, tan solo 14 personas de la Secretaria Distrital de Salud, distribuidos en dos turnos (6 personas en el turno diurno y 8 en el nocturno), realizando el control a los 9.000 viajeros internacionales que llegaban por día a la terminal aérea.

Se encontró, igualmente, que un 58% de los aeropuertos visitados por el ente de control no tiene establecido una zona de cuarentena y el 64,5% no aplica el control mínimo, como es la medición de la temperatura. "También preocupa que el 35,4% de los aeropuertos no tiene protocolo sanitario nacional", manifiesta la Contraloría.

En cuanto a protocolos y atenciones que se están dando en los aeropuertos, en respuesta al COVID-19, el organismo de control estableció que en el 62,5% son deficientes. Este porcentaje corresponde a los terminales aéreos de Ibagué, Popayán, Mitú, Riohacha, Pasto, Mocoa, San José del Guaviare, Corozal, Armenia, Cúcuta, Florencia, Inírida, Barranquilla, Lebrija, Arauca, Villavicencio, San Andrés, Quibdó y Bogotá.