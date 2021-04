Angustiante video de niño perdido al tratar de cruzar frontera entre México y EE.UU.

Un video difundido en redes sociales muestra el drama que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos ante la ola de migrantes nicaragüenses que intentan entrar al país norteamericano.

En las imágenes se aprecia cómo un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se encuentra a un niño de 10 años que está perdido en La Grulla, Texas, luego de que su grupo lo dejara atrás.

Entre lágrimas y dejando expuesto su desespero, el niño le pidió ayuda al agente porque no sabía a dónde más ir.

“¿Usted me puede ayudar? Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado, no sé dónde están (…). Venía aquí a pedir auxilio o ¿para dónde me voy a ir?”, expresó el niño.

“Me pueden robar secuestrar o algo, tengo miedo”, agregó.

Al escuchar el testimonio del menor, el agente le pregunta si estaba acompañado de sus padres, a lo que responde negativamente.

Finalmente, el niño fue trasladado a un centro de detención en Donna, Texas, en donde fue alimentado y posteriormente examinado físicamente para detectar Coronavirus.