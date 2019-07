Argentina: clubes de fútbol abren sus puertas a las personas en situación de calle

Una ola polar y la crisis económica dejaron en evidencia la dura situación que atraviesan las personas sin techo en la Ciudad de Buenos Aires: un hombre de 52 años falleció después de pasar la noche a la intemperie, a metros del Congreso de la Nación.

Este suceso y la advertencia esta semana del Servicio Meteorológico sobre una ola de frío, generaron una preocupación generalizada debido a la gran cantidad de personas que viven en la calle a partir del aumento de la pobreza en Argentina.

Por este motivo, la dirigencia del club River Plate y la fundación Red Solidaria tomaron la decisión de abrir las puertas del estadio Monumental para recibir donaciones y hospedar a personas en situación de calle.

“La primera noche durmieron 103 personas en cuatro gimnasios adaptados en el Monumental, el estadio de River Plate. La mayoría eran madres con sus hijos, y en total 242 personas pasaron a buscar donaciones”, afirmó a los medios Juan Carr, titular y fundador de Red Solidaria.

“Temíamos por la convivencia, pero fue muy buena, todos tenían que confiar en todos y funcionó. Lo que más hace falta son frazadas, abrigo, kit de higiene personal y pañales”, agregó Carr.

Luego del miércoles, se sumaron a esta iniciativa otros clubes importantes como Racing, Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Estudiantes de Buenos Aires, Platense, Atlético Tucumán y San Martín de Tucumán.

“La iniciativa es un éxito, mucha gente viene a pasar la noche y se va con colchones, abrigos, frazadas y alimentados. Pero es un éxito que supone una derrota enorme”, relata un voluntario de Red Solidaria.

La fundación liderada por Carr está ayudando a coordinar todas las donaciones y cuenta con un grupo de voluntarios que ha estado llevando a cabo una campaña llamada “Frío Cero”, durante los últimos siete años, ayudando a la gente en situación de calle.

“El de River fue un gesto enorme, está abriendo sus puertas para que las personas no mueran de frío. Es tan simple como eso, darle a la gente algo de comida y algún lugar para dormir”, dice Johanna, una madre de 11 hijos que hace un mes y medio no tiene techo.

“Hay que generar conciencia cuando uno sale a la calle y ve a alguien en situación de calle. Dar un abrigo, llamar a los números de asistencia y que no pase desapercibido”, reflexiona Luis, un joven vecino que se acercó a colaborar cuando se enteró.

Por las bajas temperaturas, se triplicaron los llamados para pedir asistencia social. El promedio de llamados es de mil por día, mientras que el pasado miércoles hubo 3.000 comunicaciones para solicitar ayuda para personas que viven en la calle.

“Se abren más albergues, parroquias, clubes, escuelas y universidades; para las personas en situación de calle. Se cumplieron 72 horas sin fallecimientos por hipotermia”, publicó Carr este viernes en su cuenta oficial de Twitter.

Médicos voluntarios también se sumaron a la iniciativa y estuvieron presentes atendiendo la salud de quienes lo necesitaban. “Lo que nosotros hacemos es atención médica primaria y tratamos de rebuscárnosla con ayuda de los colegas y visitadores que colaboran con medicación o donaciones para poder darle un medicamento a la persona, porque si está con una neumonía y no le puedo dar una medicación o no tenemos plata para comprársela no tiene sentido. Todos con un granito de arena podemos hacer algo”, aseguró una médica voluntaria.