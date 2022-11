Atribuyen a una acumulación de gas la explosión en la sede central de Pemex

Las autoridades mexicanas atribuyeron a una acumulación de gas la explosión que se registró el pasado jueves en la sede corporativa de Petróleos Mexicanos (Pemex), que causó 37 muertos y más de un centenar de heridos.



"La causa es clara: fue una explosión de gas", afirmó el fiscal general de México, Jesús Murillo, al dar cuenta en una rueda de prensa de los datos preliminares aportados por los peritos que investigan las causas que originaron la tragedia.



Murillo descartó la posibilidad de que hubiera estallado un artefacto explosivo, porque los laboratorios no encontraron rastros de ello, y dijo que probablemente se trate de una acumulación de gas metano que estalló por alguna chispa.



Sin embargo, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que no se ha establecido aún el origen del gas que se filtró hasta el subsuelo del edificio, donde una cuadrilla de trabajadores estaba dando mantenimiento a los pilares.



Entre los indicios que apuntó sobre la "explosión difusa" que causó el siniestro mencionó el hecho de no apareció un cráter y que la explosión fue "lenta, horizontal y perfectamente definida, característica de una explosión de gas".



También indicó que las vigas de acero no presentaban fracturas (un artefacto explosivo las habría quebrado) y que los cuerpos de las víctimas "no presentaban desmembramiento".



Señaló que sólo se encontraron restos de quemaduras en las tres personas que estaban trabajando en el subsuelo, y agregó que las víctimas no tenían daños en los tímpanos, característicos de la detonación de un artefacto explosivo.



Esa acumulación de gas de origen aún no establecido, junto con una fuente de calor que pudo tratarse de una chispa, hizo que estallara el área del subsuelo y que impulsara hacia arriba las losas de los pisos superiores, para que cayeran inmediatamente.



"Fue esta la principal causa de muerte en el edificio", agregó el fiscal general mexicano.



Los peritos no han podido determinar cuál fue la fuente del gas que llegó hasta allí, pero mencionó que en la acera de enfrente hay un edificio que guarda gas natural, "conectado con un túnel que da a la zona donde se dio la explosión".



También hay un ducto que llega hasta el centro de máquinas del edificio que pudo haber filtrado gas por el suelo, y asimismo se encontró en la zona de la explosión un tubo y un regulador de gas que los peritos están analizando.



"Hay varias fuentes posibles", agregó.



En cuanto a la fuente que detonó la explosión, el fiscal general dijo que el día de la explosión los contratistas que estaban dando mantenimiento a los pilares lo hacían en una zona no iluminada y para asistirse usaban una bombilla dotada de "un cable de uso rudo", conectado a un cable que había en el techo.



Eso lo informó el jefe de la cuadrilla de trabajadores, que en "instantes antes de la explosión se movió a otro punto", al sótano 1.



"Segundos después, pero ya en el piso superior, el jefe de la cuadrilla escuchó un fuerte y corto silbido por el pasillo que provenía de la zona de pilotes en la que se estaba trabajando, y fue enseguida que sintió un fuerte estallido que lo impactó contra la pared", agregó el fiscal general.



La zona de los cimientos que mencionó Murillo fue la última a la que accedieron los equipos de rescate por los destrozos que había, y de allí se han recuperado los últimos tres cadáveres.



La necropsia realizada a esos tres cuerpos muestra que tenían quemaduras de gas, las únicas encontradas.



En la rueda de prensa, en la sede de la PGR y que se extendió por cerca de una hora, estuvo presente también el secretario (ministro) de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el director general de Pemex, Emilio Lozoya, entre otras personalidades.



Murillo dijo que en las investigaciones han participado peritos nacionales y también de la Policía Nacional de España, de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF) y de la empresa inglesa SGS.



El fiscal general también se refirió al hecho de que hay una víctima mortal no identificada y parientes que están buscando a una mujer, y apuntó la posibilidad de que alguno de los familiares de las víctimas haya identificado un cadáver que no correspondía.



Acerca de posibles responsabilidades, dijo que las investigaciones continuarán para encontrar posibles culpables en caso de que haya habido una imprudencia.