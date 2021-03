Canal de Suez suspende temporalmente la navegación por buque varado

La Autoridad del Canal de Suez decidió este jueves suspender de forma temporal la navegación mientras se terminan los trabajos de reflotación del portacontenedores de bandera panameña que se quedó varado y atravesado el martes bloqueando esta vía marítima.



En un comunicado, la entidad anunció la suspensión "de manera temporal hasta que terminen las obras de reflotación del gigante portacontenedores", dijo su presidente, el almirante Osama Rabie.



Esta decisión se produce después de que el miércoles pudieran acceder al canal desde el Mar Mediterráneo 13 embarcaciones, que sólo pueden llegar al Gran Lago, ya que el tramo sur está atascado por el Ever Given, por lo que tampoco han podido entrar los barcos desde el mar Rojo.



Esos 13 barcos "estaba previsto que completaran su paso por el canal de acuerdo con las expectativas de terminar los procedimientos de flotación del buque", indicó la nota, pero esos trabajos aún no han concluido y las embarcaciones están a la espera en el Gran Lago.



La Autoridad del Canal de Suez no señaló en la nota cuánto habían progresado esas labores de reflotación ni cuándo podría reanudarse la navegación.



Por su parte, la empresa de logística y servicios marítimos Gulf Agency Company (GAC), una de las que opera en el Canal de Suez, aseguró en un comunicado remitido a Efe que no hay "ninguna estimación" de cuándo estará operativo el canal.



GAC, con sede en Dubái y una oficina de coordinación en Suez, también explicó que al equipo de rescate de ocho remolcadores que trabaja desde el martes para desbloquear el Ever Given se unieron la noche del miércoles dos dragas para tratar de liberar la quilla, que encalló en una de las orillas del canal.

Según GAC, más de 30 barcos esperaban en el fondeadero del puerto mediterráneo de Port Said, en la entrada norte del canal, y otra treintena en el de Suez, en el sur, aparte de las más de 40 embarcaciones que han entrado entre el martes y el jueves desde el Mediterráneo y que esperan en el Gran Lago.



Hoy está previsto el retorno al mar Rojo de tres barcos que seguían al Even Given y que están atascados en el tramo sur desde el martes, agregó GAC.



Las autoridades egipcias no han desvelado cuántos barcos se han visto afectados por el bloqueo del Canal, por el que en 2020 transitaron 18.829 naves y por el que pasa en torno al 10 % de las mercancías a nivel mundial, incluido gran parte del petróleo exportado desde el golfo Pérsico a Europa.



El Ever Given, un barco de la empresa taiwanesa Evergreen con 400 metros de eslora y capacidad de 224.000 toneladas de carga, se quedó atravesado el kilómetro 151 del canal, en el tramo sur, debido, según la Autoridad del Canal de Suez, a los fuertes vientos a una tormenta de arena que dificultaba la visibilidad.