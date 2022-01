Chile elige presidente en jornada tranquila y con candidatos optimistas

Más de ocho millones de chilenos acudían a las urnas en un ambiente de tranquilidad para elegir un nuevo presidente, en una jornada cuyo resultado se avizora estrecho, mientras ambos candidatos reafirmaron su fe en la victoria.









"Vienen tiempos mejores", afirmó el derechista Sebastián Piñera tras votar en un céntrico liceo de Santiago.









"Voy a ser el sucesor de la presidenta (Michelle) Bachelet por voluntad popular", aseguró el oficialista Eduardo Frei, después de depositar su papeleta en la sureña localidad de La Unión, a unos 900 kilómetros de Santiago.









Michelle Bachelet, quien llega al fin de su mandato con una aprobación del 81 por ciento, subrayó, por su parte, que en esta jornada Chile "demostrará una vez mas su capacidad democrática".









En ese marco, la primera mujer que ha gobernado Chile anunció que una vez que se conozcan los resultados felicitará al presidente electo y se reunirá este lunes con él, en cumplimiento de la "tradición republicana" chilena.









Las 34.348 mesas receptoras de votos dispuestas para esta ocasión comenzaron a abrir a las 07.00 hora local (10.00 GMT) y cuatro horas después (14.00 GMT) estaban instaladas en un 100%, según informó el ministerio del Interior.









En todos los locales de votación se observaba a esa hora una alta afluencia de electores, que con sombrillas, sombreros y gorros se defendían del caluroso verano austral en la mayor parte del país, con temperaturas que en el caso de Santiago se encumbraban por encima de los 30 grados.









Al mediodía del pasado 13 de diciembre (15.00 GMT), la instalación de mesas alcanzaba al 99,98%.









De acuerdo con la ley de elecciones, las mesas deben funcionar durante nueve horas continúas y posteriormente se hace el escrutinio, que es público, con el presidente de la mesa voceando la marca de cada papeleta.









De acuerdo al desarrollo de las primeras horas de la jornada, se prevé que el primer cómputo oficial debería conocerse entre las 18.30 y las 19.00 hora local (21.30 y 22.00 GMT) y que unas tres horas después se tendrá cierta certeza sobre el resultado definitivo.









En la primera vuelta, Sebastián Piñera alcanzó un 44,03% de los votos y Eduardo Frei un 29,60%, lo que determinó que ambos se enfrentaran de nuevo este domingo, al que el candidato oficialista ha llegado casi emparejado en las encuestas con su oponente, que busca el primer triunfo de la derecha en una elección presidencial desde 1958.









El diputado derechista Iván Moreira advirtió hoy, tras votar, que Piñera, si es elegido, tendrá que hacer "un muy buen Gobierno", pues si no, en 2014 volverá la Concertación y su sector "tendrá que esperar otros 50 años" para ganar una elección.









Piñera, exultante de optimismo, prometió "tiempos mejores" tras votar y vaticinó "un gran triunfo", que dijo: "celebraremos como lo hacen los demócratas, con alegría, con unidad y en tranquilidad".









"¡Arriba los corazones, que vienen tiempos mejores!", exclamó el millonario inversionista tras salir del local de votación, mientras algunos de sus partidarios se enzarzaban en un duelo verbal con seguidores de Frei.









El ex presidente (1994-2000), quien afirmó ser el sucesor de Bachelet "por voluntad popular", prometió gobernar "para todos los chilenos" y se declaró representante "de lo más profundo de nuestro pueblo, del alma de Chile".









"(Nosotros) representamos a la inmensa mayoría de los chilenos y a partir de mañana a todos los chilenos, porque voy a ser presidente de todos los chilenos, de los que votaron por mí y de los que no votaron por mí", señaló el candidato, quien a los 67 años busca un segundo período en La Moneda.









Marco Enríquez-Ominami, el diputado que como candidato independiente alcanzó un 20,13% de los votos el 13 de diciembre, votó por Frei, como había anunciado previamente, pero aseguró que cualquiera sea el ganador, él estará en la oposición al próximo Gobierno.









"No voy a negociar nada. No hay nada que negociar. No seré parte de ningún Gobierno (...). Seré oposición a ambos, quien salga electo será oposición a él, porque ambos encarnan lógicas que no son las mías", sentenció Enríquez-Ominami.









También estará en oposición al futuro Gobierno, Jorge Arrate, quien como candidato de la izquierda extraparlamentaria alcanzó un 6,21% de los votos el 13 de diciembre y que, no obstante, admitió haber favorecido a Frei con su voto.









Según Arrate, de ganar el candidato de la Concertación, habrá "mejores garantías" para la izquierda y "más espacios democráticos", en el país. EFE