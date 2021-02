Confirman pase a juicio de exministro de Petróleo venezolano Eulogio del Pino

El expresidente de la estatal PDVSA y exministro de Petróleo de Venezuela, Eulogio del Pino, será juzgado por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso y obstrucción a la libertad de comercio, confirmó este miércoles a Efe una fuente de la Fiscalía del país caribeño.



Del Pino, un gerente considerado cercano al chavismo, fue detenido el 30 de noviembre de 2017 por su supuesta responsabilidad en hechos de corrupción en una oficina de PDVSA que maneja la empresa de capital mixto Petrozamora, que opera campos en el occidente venezolano.



También pasaron a juicio otros doce exaltos cargos de PDVSA que "admitieron los hechos" y declararon ser culpables en una trama de corrupción dentro de la empresa, en audiencias previas cuyas fechas se desconocen, ya que no fueron comunicadas por fuentes judiciales ni fiscales.



Las instituciones tampoco indicaron cuándo comenzarán los juicios ni en qué juzgado se llevará el proceso.

Quien fuera ministro de Petróleo de Venezuela entre 2002 y 2013, Rafael Ramírez, dijo hoy a Efe que el juicio contra Del Pino y la otra docena de exgerentes de PDVSA no será "justo" puesto que desde el inicio del proceso se violó el "derecho a la presunción de inocencia" de los acusados.



"Yo sé que no va a ser un juicio justo", dijo Ramírez en una conversación telefónica con Efe. "Ya de entrada, (el presidente) Nicolás (Maduro) los llamó ladrones y el fiscal (Tarek Saab) los llamó ladrones e hizo un show con ellos", agregó.



"Serán juicios políticos, todo es muy irregular", insistió Ramírez, quien reside fuera de Venezuela y suele ser blanco de acusaciones de presunta corrupción por parte de las autoridades venezolanas.



También estimó que la docena de extrabajadores que se declararon culpables de haber cometido actos de corrupción lo hicieron "bajo coacción" y después de asegurarse de que no iban a tener "ninguna oportunidad de defenderse".

Las autoridades venezolanas también aprehendieron a Nelson Martínez, otro expresidente de PDVSA y exministro de Petróleo, el mismo día que detuvieron a Del Pino.



Martínez, que al igual que Del Pino era considerado cercano al chavismo, murió el 12 de diciembre de 2018 bajo custodia del Estado y por "complicaciones cardíacas", dijo entonces el dirigente oficialista Diosdado Cabello.



La Fiscalía venezolana acusó a Martínez con los mismos cargos que a Del Pino y agregó que el fallecido gerente había autorizado la firma de un contrato para refinanciar la deuda de la principal filial de PDVSA en Estados Unidos, Citgo, sin conocimiento del Ejecutivo de Nicolás Maduro.



Ramírez desestimó hoy las acusaciones contra Martínez y aseguró que el Estado venezolano "lo dejó morir" en la cárcel al no atender sus dolencias de salud.