Conozco parejas de judíos ortodoxos que tienen vida sexual satisfactoria: Tamara Tenenbaum

Tamara Tenenbaum la autora del libro “El fin del amor. Amar y follar en el siglo XXI” habló en La W sobre su ensayo en el que defiende las relaciones en las que la pareja no es el centro de todo, y constata el cambio de papeles de su generación.

Dijo que “ya se puede conseguir en toda América Latina, pero en físico solamente en Argentina y España”.

Frente a la religión judía manifestó que “yo me di cuenta desde muy pequeña que la religión judía no era una vida para mí. En esta época no se puede ocultar, entonces no es tan fácil mantener a la gente con ese pensamiento”.

Le puede interesar:

También explicó que “en el pueblo judío no está prohibido utilizar métodos anticonceptivos, pero siempre está la idea que hay que recuperar a las generaciones perdidas porque cada día somos menos”.

Finalmente, indicó que conoce parejas ortodoxas que tienen vida sexual satisfactoria.