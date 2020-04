¿Cuarentena Facista? Las fuertes afirmaciones de Elon Musk sobre el aislamiento

El fundador de Tesla, Elon Musk, se refirió a la cuarentena impuesta en varios países para enfrentar al coronavirus y aseguró que “fascista y que atenta contra las libertades personales.

Afirmó además que esta medida dañará la economía y "es indignante, esto causará mucho, mucho daño a cualquier empresa".

Musk mencionó lo grave que le parece el aislamiento en casa pues para él se trata de un "encarcelamiento forzado de las personas en sus hogares, en contra de sus derechos constitucionales. Están destruyendo las libertades de las personas en formas tan horribles y erróneas, que no tienen nada que ver con las razones por las que la gente vino a América y construyó este país".

Finalmente, señaló que a las personas se les debería dejar elegir qué quieren hacer respecto a su manera de cuidarse del coronavirus, "debería permitírsele a la gente quedarse en sus casas y no se debería prohibirles salir. Pero decir que no puede dejar sus hogares, y que serán arrestados si lo hacen, esto es fascista. No es democrático. Esto no es libertad. Devuelvanle al pueblo su maldita libertad".

No es el único

Algunos famosos han realizado declaraciones donde le quitan importancia a la situación que está pasando el mundo.

Por ejemplo, Evangeline Lily, conocida por su trabajo actoral en Lost, en redes sociales desafió la cuarentena y cuestionó las alarmas sobre el coronavirus. Posteriormente tuvo que salir a disculparse por lo que dijo.

De igual forma, le sucedió a Vanessa Hudgens quien fue duramente criticada por considerarse que sus comentarios fueron "insensibles" al momento de referirse a las muertes que estaba dejando la enfermedad. "Lo siento, pero, es un virus... y lo entiendo, lo respeto... Pero al mismo tiempo, incluso si todo el mundo lo contrae, sí, gente va a morir". Después de la polémica, la actriz salió a disculparse y a pedirle a los usuarios que se quedaran en su casa como ella.