Denuncia de abuso sexual contra Neymar prende las alarmas en Brasil

Según el astro brasilero, no estaba enterado de estas denuncias hasta que se hicieron públicas.

"Mentirosa y absurda". Así calificó las declaraciones de la marca Nike el jugador brasileño del PSG. Según la marca deportiva que patrocinaba al 10 de la verdeamarela, 'Ney' se negó a cooperar en una investigación en su contra por presunto abuso sexual.



“Afirmar que mi contrato se rompió porque no contribuí de buena fe con una investigación es absurdo, mentiroso”. Posteó el atacante en su Instagram.

El hecho que se hizo público en las últimas horas de este jueves, correspondería al año 2016, Neymar afirmó no estar enterado de la situación, además de calificar la denuncia como infundada.

“No me dieron la oportunidad de defenderme. No me dieron la oportunidad de saber quién era la persona que se sintió ofendida. No la conozco", agregó Neymar.

Por su parte el sponsor Nike, atribuyó la finalización del vínculo contractual con el deportista de 29 años, debido a su presunta falta de cooperación con una investigación del 2016 que no fue concluyente. La afectada, habría sido una empleada de una multinacional deportiva.

“No surgió ningún conjunto de hechos que nos permita pronunciarnos de forma sustantiva sobre el asunto. Sería inapropiado que Nike hiciera una declaración acusatoria sin poder aportar hechos que la respalden”, resaltó la marca.



Mientras tanto, Neymar se prepara en su país para la próxima fecha de eliminatoria mundialista que se jugará el próximo 4 de junio. Neymar y compañía enfrentarán a la Selección de Ecuador.