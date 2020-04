El impresionante relato del primer caso de coronavirus reconocido por China

Wei Guixian, era una vendedora de camarones que trabajaba en el "mercado húmedo" de Wuhan. A inicios de diciembre se comenzó a sentir mal y consideró inicialmente que padecía una gripa, sin embargo, los síntomas empeoraron con el pasar de los días y los médicos no podían entender qué tenía. Guixian fue el primer caso (registrado por China) del Covid-19 que hoy azota al mundo entero.

Esta mujer habló con el medio Chino The Paper y reveló que cree que contrajo el virus en uno de los baños del mercado, pues allí solían pasar los vendedores de carne de animales exóticos.

Guixian, aseguró que cuando vio que no mejoraba fue a un centro de salud "El médico del hospital The Eleventh no pudo descifrar qué me pasaba y me dio pastillas", estos medicamentos no funcionaron y pasaron los días pero ella "me sentía mucho peor y muy incómoda. No tenía fuerza ni energía”.

Le puede interesar: ¿Qué lecciones dejó el Ébola para afrontar el coronavirus?

Debido a esto, decidió ir el 16 de diciembre al Hospital Wuhan Union, allí un médico le dijo que la enfermedad que padecía era desconocida y “despiadada”.

Cuando estaba internada vio llegar los primeros 27 casos de la enfermedad, todos del mercado donde trabajaba y a los que no se les dieron difusión hasta mucho después. Varias investigaciones han sugerido que el tema fuero manejado con mucha discresión y restándole gravedad al asunto. Cuando la mujer fue cuestionada por la decisión de los responsables gubernamentales de silenciar lo que estaba ocurriendo, ella respondió que "podrían haber muerto muchas personas menos".

La mujer salió en enero del hospital y aunque no tiene trabajo pues el mercado de Huanan fue cerrado, se siente mucho mejor de salud.