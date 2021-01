El poderoso mensaje en español que envió Jennifer López en la posesión de Joe Biden

En medio de la sentida y simbólica posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se llevó a cabo la presentación de dos de las artistas más reconocidas a nivel mundial como lo son Lady Gaga y Jennifer López, quienes desde las votaciones han demostrado su apoyo por el demócrata.

Lady Gaga fue la encargada de cantar el himno nacional de los EE.UU. durante la ceremonia. Con un traje oscuro y una falda roja, muy al estilo de la estadounidense, entonó la conmovedora interpretación en el Capitolio.

Por su parte, Jennifer López interpretó la canción This Land is Your Land (Esta tierra es tu tierra), compuesta por Woody Guthrie. Asimismo, cantó un fragmento de America the Beautiful y Let's Get Loud.

En la presentación, se le vio con un elegante vestido blanco, sin embargo, lo que más llamó la atención de su interpretación, fue el mensaje que envió.

“Una Nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, dijo en alto y con la emoción a flor de piel.

El mensaje muestra la voz de esperanza que tiene la artista sobre el nuevo presidente de Estados Unidos, quien a comparación de Donald Trump, se ha comprometido a unir a todos los estadounidenses.