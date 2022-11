El Rey sufrió una caída aparatosa al tropezar con un escalón cuando visitaba el Estado Mayor de la Defensa en la calle de Vitruvio en Madrid. La caída no le ha producido ninguna herida y el Monarca se ha levantado por su propio pie y ha continuado con toda normalidad el acto que presidía, según fuentes de la Casa del Rey.



El accidente se ha producido cuando don Juan Carlos acababa de descender de su auto y saludaba a los periodistas que esperaban su llegada, lo que ha hecho que no advirtiera que había un escalón. Posteriormente ha caído al suelo, lo que no le ha impedido participar después en una videoconferencia con militares que participan en misiones internacionales.



Tras pasar revista y saludar a la cúpula militar, don Juan Carlos ha accedido al interior del recinto, ha tropezado en un escalón. Como consecuencia de la caída, el monarca sufre algunas contusiones en la nariz y en la barbilla. Sin embargo, sus lesiones no le han impedido presidir la reunión de la cúpula militar, encabezada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Fernando García Sánchez.



Al acto han acudido también el ministro de Defensa, Pedro Morenés, y los nuevos jefes de los tres ejércitos: el general Jaime Rodríguez Buj, del Ejército de Tierra; el almirante Jaime Muñoz-Delgado, de la Armada, y el general Francisco Javier García Arnáiz, del Aire.



El Rey tiene previsto recibir en audiencia al primer ministro italiano, Mario Monti, después de su encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.