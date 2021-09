El Senado de Estados Unidos llega a acuerdo para evitar cierre de Gobierno

Los demócratas y republicados llegaron a un acuerdo para evitar el cierre del Gobierno. Al parecer, la Cámara y el Senado de Estados Unidos están preparados para aprobar este jueves un proyecto de ley de financiamiento a corto plazo.

Rick Scott, senador republicano, manifestó en La W que “depende de los demócratas, eso se decidirá este jueves si se cierra el gobierno o no. Los demócratas quieren meterse a la cuenta bancaria de las personas y saber qué es lo que hacen, lo que genera bastante miedo”.

Indicó que “espero que se encuentre la manera de vivir con los recursos que se tienen actualmente, estamos esperando que los demócratas aumenten la deuda federal. Creo que todos debemos vivir con nuestros propios medios y lo mismo el Gobierno”.

Le puede interesar:

Dijo que “nunca he votado a favor de aumentar la deuda federal y no lo pretendo hacer, no es bueno para las personas porque se aumentan los impuestos”.

Además, el senador Rick Scott señaló que “los demócratas se dieron cuenta que la agenda de Joe Biden nos perjudica, y si siguen apoyándolo, no ganarán la reelección. La mayoría de estadounidenses rechazan las medidas de Biden”.