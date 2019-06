El video de la pelea de Neymar con la mujer que lo acusa de violación

Hace pocos días se dio a conocer la denuncia de la modelo Najila Trindade en la que acusó al jugador de fútbol brasilero Neymar de abuso sexual.

Trindade dio su primera entrevista al medio televisivo SBT y allí confirmó que se conocieron en Instagram y posteriormente comenzaron a conversar por Whatsapp.

También reconoció que quería tener relaciones sexuales con el futbolista pero que las cosas se salieron de control. “Comenzamos a acariciarnos, a besarnos, hasta ahí todo bien. Él comenzó a golpearme y dije, ‘ok, todo bien’. Después comenzó a lastimarme mucho, pedí que parara porque me dolía. Él me dijo ‘disculpa, linda’. Pregunté si trajo preservativos, dijo que no, y yo dije que no ocurriría nada (…) Él me volteó y cometió el acto, y mientras lo hacía continuó golpeándome en el trasero violentamente. Fue muy rápido”, relató la joven.

De otra parte, el canal TV record divulgó un video en el que se ve al que parece ser Neymar en la cama en medio de una pelea con Trindade y aunque, el padre de Neymar confirmó la autenticidad del video, insitió en que su hijo cayó en una trampa.

De otra parte, la mujer admitió durante la entrevista que tiene problemas económicos, como una condena a pagar 26.712 reales (unos 6.923 dólares) por alquileres atrasados de su apartamento.