Es absolutamente desproporcionado el uso de la fuerza en las protestas: CIDH

Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, se refirió en La W sobre los hechos de violencia que se han presentado en Colombia durante el Paro Nacional.

Manifestó que “los manifestantes han recibido bombas en su cara, es absolutamente desproporcionado el uso de la fuerza, y eso es una violación de derechos humanos”.

También indicó que al dispersar a los manifestantes “se están afectando otros derechos, pero se debe hacer con diálogo y no con las armas letales”. Dijo que “la policía debe estar entrenada no afectar la vida. Hay momentos de hacerlo, pero no se debe ocasionar muertos ni heridos”.

Por otro lado, recalcó que “el problema que vemos en la región es el uso desproporcionado de la fuerza por los protocolos que tiene la Fuerza Pública”.

Finalmente hizo un llamado para que “las fuerzas de seguridad tengan los protocolos adecuados para evitar muertos”.

