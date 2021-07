Exigen la liberación de Camila Acosta, corresponsal de ABC detenida en Cuba

El pasado martes se confirmó la detención en Cuba de la periodista Camila Acosta, corresponsal del diario español ABC, por lo que tanto familiares y allegados suyos como el Gobierno español han reclamado su “liberación inmediata”.

Según relata el medio, Acosta fue detenida el lunes 12 de julio por la Policía política cubana cuando salía de su casa por supuestos delitos contra la seguridad del Estado, una acusación frecuentemente empleada en ese país contra disidentes. Durante su detención también se llevaron equipos de trabajo como su computador personal.

Óscar Acosta, su padre, aseguró en W Radio que la periodista se encuentra incomunicada por el momento: "El primer día le dijeron que (la detenían por) atentado contra la seguridad del Estado. Después dijeron que era desacato y desorden público (...) están buscando la manera de cómo enredarla".

Sobre la detención de su hija, quien podría pagar seis años de prisión, Acosta asegura que las autoridades no le dieron razón sobre la captura: "Ella fue pacífica, simplemente es periodista (...) tres personas la condujeron a una patrulla. Nunca me dijeron nada, cuando llegué al apartamento no me dejaron subir. Hoy no he podido recoger mi ropa".

Sobre la situación en su país, Óscar Acosta la calificó como "difícil": "No hay libertad", sentenció.

Por su parte, Ángel Santiesteban, pareja de la periodista, aseguró en W Radio que se encuentra sorprendido de la valentía de Camila Acosta. Además, se refirió a la intención del Gobierno cubano de que su pareja lo entregue a él ante las autoridades: "Yo simplemente asistí a las manifestaciones (...) dije que si la liberaban, yo me entregaba. Ella no hizo manifestación, oposición ni activismo, solo hizo periodismo".

Así mismo, se refirió a lo que le espera frente a las autoridades si se llega a entregar: "El juicio es un acto circense que ellos (el Gobierno) hacen, uno ya está condenado. A lo que están apuntando es al miedo del ciudadano, para que no vuelva a incurrir en ello".