Facebook bloquea la cuenta oficial de Nicolás Maduro

La medida no elimina la página de Maduro de la plataforma, sino que la "congela durante 30 días, en los que solo podrá leerse" el contenido previo de la cuenta, pero no se podrá publicar nada nuevo, precisó el portavoz.



Facebook también borró un vídeo publicado en esa página "por violar sus políticas contra la desinformación sobre la COVID-19 que pueda poner a la gente en riesgo de sufrir daños", añadió.



En el vídeo, Maduro promocionaba el uso del Carvativir, un antiviral extraído del tomillo que el presidente venezolano ha ordenado suministrar a los pacientes con covid-19 como tratamiento complementario, a pesar de que no hay pruebas de que sea eficaz y seguro contra la enfermedad.



"Seguimos directrices de la OMS (Organización Mundial de la Salud) que dicen que actualmente no hay medicación para curar el virus", explicó el portavoz.



La decisión de congelar además la página del mandatario en la red social se debe a "repetidas violaciones de las reglas" de Facebook, precisó la fuente.

Maduro ya había criticado al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, por no haberle permitido subir unos vídeos en los que hablaba de ese fármaco. "Me censuran todos los videos donde muestro el Carvativir", denunció el mandatario durante un acto de Gobierno el 2 de febrero.



"¿Quién manda en Venezuela, el dueño de Facebook? ¿Quién manda en el mundo, el dueño de Facebook? Abusadores. Zuckerberg, tremendo abusador. El mundo tiene que reflexionar sobre los abusos de las redes sociales. Son gente multimillonaria que pretenden imponer sus verdades, sus razones, sus abusos en el mundo", añadió.



Ese mensaje fue similar al que emitió el expresidente estadounidense Donald Trump después de que Facebook, Twitter y YouTube suspendieran permanentemente sus cuentas en cada una de sus plataformas, debido a su responsabilidad en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.



Trump, que todavía estaba en el poder cuando se produjo esa suspensión permanente, afirmó entonces que Twitter había "ido más y más lejos a la hora de prohibir la libertad de expresión", mientras la red social insistía en que no podía permitir ningún discurso que pueda incitar al odio u a ataques como el del Capitolio.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Academia Nacional de Medicina venezolana han pedido al Ejecutivo del país que publiquen estudios que respalden la efectividad del Carvativir, algo que no ha ocurrido, si bien Maduro insiste en calificar a este medicamento como "milagroso".

