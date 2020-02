Falla en voto electrónico, posible causa de grave crisis política en República Dominicana

Las elecciones municipales en la República Dominicana fueron suspendidas el domingo pasado, en plena votación, debido a un fallo técnico en el sistema de voto automatizado que se utilizaba por primera vez en el país, generando acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición.



La votación fue suspendida cuatro horas después de que se abrieran los colegios electorales, en momentos que había largas filas ante los centros de votación en Santo Domingo y en las otras 17 ciudades que se trataba de implementar este sistema.



Varios medios locales informaron que se produjeron incidentes y víctimas fatales en medio de la tensión desatada el domingo.



Un oficial de la Policía dominicana y un técnico de una empresa telefónica están bajo investigación por su presunta vinculación al "sabotaje" en las elecciones municipales del domingo, suspendidas cuatro horas después de abiertos los colegios por fallos técnicos, informó este martes la Policía.



Los problemas técnicos fueron constatados por las autoridades electorales en la noche del sábado y comunicados a los partidos políticos y a los observadores internacionales.



La falla técnica provocó que no aparecieran todos los partidos o candidatos en la pantalla de las máquinas de votación, lo que generó airadas críticas de las fuerzas políticas afectadas en las primeras horas del día.

A pesar de conocer los errores, la Junta Central Electoral (JCE) no decidió interrumpir el proceso hasta que se constató que los fallos se produjeron de forma generalizada en aquellas circunscripciones en donde se usaba el voto automatizado.



El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, afirmó que la nueva fecha de las elecciones se decidirá en acuerdo con "el liderazgo nacional". La Ley Electoral fija un plazo de 30 días para convocar las elecciones después de que se confirme la anulación del proceso, aunque algunos sectores políticos no descartan que se hagan coincidir con las presidenciales y legislativas del próximo 17 de mayo.



El voto automatizado permite elegir el candidato en una pantalla y después imprime la papeleta, que se debe introducir en la urna; su gran ventaja es que permite acelerar el recuento.



Las máquinas de votación se usaron por vez primera, con gran polémica, en las primarias del pasado 6 de octubre, que celebraron el PLD y el PRM, los dos mayores partidos del país.



El expresidente Leonel Fernández, principal opositor a esta tecnología, desacreditó constantemente el sistema que, según su versión, fue clave para cometer un fraude en su contra y favorecer en las primarias a Gonzalo Castillo, ahijado político del actual mandatario y ahora aspirante presidencial.

Debido a estas polémicas, la autoridad electoral decidió acotar el uso del voto automatizado en las municipales a 1.772 recintos, el 11 % del total, pero que representan cerca del 60 % del electorado.