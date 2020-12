Familia de colombiano accidentado en Brasil pide ayuda a las autoridades

Nelly, hermana de José Kozma, quien tuvo un accidente en Brasil, explicó que “hace más de un año, más o menos, él tuvo un accidente, y la verdad las cirugías no han sido efectuadas, antes era porque tenía que esperar en selección y ahora la pandemia es la excusa, entonces estamos varados y no tenemos dinero”.

Frente al accidente de su hermano indicó que “a él lo encontraron en la carretera, pero no se sabe cómo fue el accidente, si lo intentaron robar, no se sabe”.

Nelly dijo que no tienen dinero y que están viviendo en una casa de apoyo, donde les dan lo básico como el techo y la comida.

Por otro lado, dijo que la situación de salud de su hermano es complicada, “porque tiene un trauma craneoencefálico grave donde perdió parte del cráneo, tiene el maxilar inferior fracturado en dos partes, y un brazo facturado que no se puede operar”.

Finalmente, pidió ayuda económica al gobierno colombiano; “la única comunicación que tuve fue con la Cancillería, pero dicen que no tienen recursos para ayudarnos, y en Colombia me acerqué a la embajada brasileña y me dijeron que no nos podían ayudar porque no estábamos en condición de desplazamiento, ni estábamos pidiendo refugio en Brasil”.