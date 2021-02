Gobierno alemán pide la libertad de Alexei Navalni

El Gobierno alemán llamó este miércoles a poner en libertad al opositor ruso Alexei Navalni, calificó la sentencia en su contra como algo fuera de todos los principios del Estado de derecho y no descartó que se tomasen desde la UE nuevas sanciones contra Rusia.



"La sentencia contra Navalni está fuera de todos los principios del Estado de derecho", dijo el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert.



"El Gobierno alemán y la canciller personalmente llaman a poner en libertad a Navalni. No podemos aceptar que la víctima de un ataque con armas químicas esté en la cárcel por una condena arbitraria y que los responsables del ataque no sean llamados ante los tribunales", añadió.

Preguntado acerca de si podía haber sanciones, Seibert recordó que en octubre la Unión Europea (UE) ya había tomado algunas medidas contra seis personas y que ahora tras la sentencia se volverá a estudiar la situación con los socios europeos.



"No están descartadas nuevas sanciones", dijo Seibert, quien condenó también la violencia policial contra los manifestantes en Rusia y llamó a respetar las libertades ciudadanas de los partidarios de Navalni.