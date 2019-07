Guaidó impulsará pacto de asistencia militar extranjera contra Maduro

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, anunció este domingo que promoverá el Tratado de Río -un mecanismo de asistencia militar extranjera- para intentar sacar del poder al gobernante Nicolás Maduro, a quien considera un dictador.

"Cumplidos los pasos requeridos, la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobará el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Tratado de Río)", indicó en Twitter el líder opositor tras asegurar que en Venezuela "ya no queda espacio para la duda" pues el país "vive una dictadura".



Señaló que luego de aprobado el TIAR, quienes se oponen a Maduro en Venezuela deberán "construir el respaldo de los demás países de la región para este mecanismo", cuya aprobación final debe sellarse en la Organización de Estados Americanos (OEA).



"Nuestro reto es movilizar y aumentar la presión dentro y fuera de Venezuela para lograr nuestro objetivo. La transición es irreversible, pero no existen soluciones mágicas. Tanto el TIAR, como los demás mecanismos que usaremos, requerirán aumentar la presión interna y externa", prosiguió.



El TIAR, que establece que un ataque contra un país miembro del pacto (casi una veintena de naciones americanas) se considerará un ataque contra todos, es una iniciativa promovida hace meses por el ala más radical del antichavismo, que es minoría dentro de la mayoría opositora que controla el Parlamento.



Estos promotores piden a Guaidó y al total de diputados usar este mecanismo con base en el artículo 187 de la Constitución venezolana que da al Legislativo la potestad para "autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país".



Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela denunciaron el tratado en 2012, cuestionando que no se aplicó en la Guerra de las Malvinas en 1982 entre Argentina y el Reino Unido. Guaidó envió en mayo una carta al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, para iniciar los procesos de reincorporación al TIAR.



"Asumo mi responsabilidad en las acciones que vamos a liderar en todos los mecanismos que estamos ejerciendo, como parte de una sola estrategia, para conquistar el cambio (...). Tenemos el legítimo derecho de construir las capacidades y alianzas internacionales necesarias para proteger y defender al pueblo y nuestra soberanía", agregó Guaidó.



Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional porque el chavista obtuvo la reelección en unos comicios en los que se les prohibió participar a los principales líderes opositores.