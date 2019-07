Hombre que demandó al actor Kevin Spacey se retracta

El hombre que acusó al actor Kevin Spacey de agresión sexual en 2016 desestimó su demanda contra el galardonado actor.

Mitchell Garabedian, el abogado de la presunta víctima, dijo que su cliente presentó documentos el miércoles que retiraron la demanda acusando a Spacey de conducta sexual explícita y conducta aburrida.

Spacey se declaró inocente del cargo de agresión sexual después de que el joven testificara que el actor le tocó sus partes íntimas en un bar en Nantucket, una isla costera de Massachusetts, cuando él aún era menor de edad.

El actor es uno de docenas en todo Hollywood que se han visto envueltos en acusaciones de conducta sexual inapropiada durante el movimiento #MeToo que comenzó en 2017.

Spacey, quien ganó un Premio de la Academia en 2000 por su papel en "American Beauty", también había estado involucrado en otro caso de conducta sexual inapropiada.

En octubre de 2017, fue acusado de intentar seducir al actor Anthony Rapp cuando Rapp tenía 14 años en 1986.

Esto llevó a que la serie de Netflix, ‘House of Cards’, retirara a Spacey como protagonista, lo mismo que sucedió con la película ‘All The Money in the World’.