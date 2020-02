Impresionante video muestra cómo limpian las calles de Wuhan para frenar el coronavirus

Para los habitantes de Wuhan se ha convertido parte del panorama que camiones y personal especializados, invadan las calles para tratar de frenar el virus que dejó el pasado domingo, 9 de febrero, más de 97 muertos en esta región de China.

En este país se ha podido confirmar que hay 40.235 personas contagiadas, entre ellas, más de 3.000 en las últimas 24 horas. Del total de afectados, 6.484 se encuentran en estado grave.

Entre los síntomas de este coronavirus que puede llegar a provocar neumonía están: fiebre, tos, dolor de cabeza y dificultad para respirar. El periodo de incubación esta entre tres y siete días, teniendo como máximo, uno de 14. Además, según los científicos, este puede se puede contagiar durante la incubación.

Full-front disinfection work has started in #Wuhan, an effort to contain the spread of #coronavirus pic.twitter.com/E3Vg8XcHTP