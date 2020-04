Kim Jong Un estaría en grave estado de salud tras someterse a una cirugía

De acuerdo con CNN, el líder de Corea del Norte, Kim Jon Un, estaría en grave peligro después de una cirugía, según un funcionario estadounidense citado por el medio.

Bruce Klinger, investigador del Heritage Foundation, un think tank estadounidense, y un ex subjefe para Corea del Norte de la CIA le dijo a CNN que "ha habido numerosos rumores sobre la salud de Kim (complicaciones pulmonares por fumar, problemas del corazón y del cerebro fueron algunas de las especulaciones). Si está hospitalizado explicaría por qué no estuvo presente en importantes celebraciones".

Los rumores de que podría estarle pasando algo, se dieron luego de que no asistiera a la fiesta de cumpleaños de su abuelo el 15 de abril. De hecho, la última vez que fue visto fue dos días antes en una reunión con funcionarios del régimen.

Sin embargo, las autoridades de Corea del Sur desestimaron estas afirmaciones y aseguraron que "hasta el momento no se ha detectado ningún signo inusual dentro de Corea del Norte".