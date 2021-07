La historia de una madre que evitó la muerte de su hijo en el derrumbe de Miami

En la madrugada del jueves 24 de junio, se derrumbó el edificio residencial Champlain Towers en Surfside, en el norte de Miami Beach. El sábado 26 de junio, la Policía de Miami-Dade identificó a Manuel LaFont, de 54 años, una de las víctimas de la emergencia.

Adriana Lafont, exesposa de Manuel Lafont, contó en La W que “en la noche anterior, Manuel estaba con mi hijo Santiago y ellos se fueron a prácticas de béisbol. Esa noche desde el parque él me llama y me dice que si nuestro hijo se podía quedar y le dije que no. Luego al niño a la casa”.

Explicó que “no tenía ni idea que el hijo del mejor amigo de Manuel se estaba quedando en el apartamento. En el momento en el que yo hubiese sabido que él estaba ahí, le hubiera dicho que se quedara con el papá”.

Indicó que “el entierro fue ayer. Manuel apareció muerto al día siguiente del derrumbe, entonces le pudimos dar una santa sepultura. Mi hija escribió un discurso y ver la fortaleza de una niña de 13 años es la cosa más magnifica que he podido presenciar en estas últimas semanas de pesadilla”.

Además, señaló que “Manuel era empresario y trabajó en muchas multinacionales. Él hablaba perfecto el español y el inglés”.