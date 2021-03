La historia de uno de los acusados en “El Juicio de Chicago 7”

Lee Weiner, quien fue uno de los 7 acusados de “El Juicio de Chicago 7”, manifestó en La W que “el poder protege al poder, entonces el país se protege así mismo”.

Sobre la película dijo que “mostré la problemática y las injusticias. Algunas cosas no son ciertas, pero es una cinta”.

Por otro lado, cree que “hay momentos en el que la no violencia no es suficiente, y es necesaria la violencia simbólica, prefiero un daño a un bien público y no a una persona”.