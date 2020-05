Laboratorio Novavax comenzó pruebas de una vacuna de COVID-19 en personas

El laboratorio Novavax comenzó las primeras pruebas de una vacuna contra coronavirus en personas en Australia. Según el doctor James Young, presidente directivo de la compañía, el resultado de esta primera prueba se espera para julio de este año.

Young comentó en La W que realizaron muchos prototipos hasta que encontraron el 23-73. Esta vacuna ya ha sido probada en animales y ha mostrado resultados muy positivos, por esta razón decidieron empezar la fase uno de prueba con humanos.

La fase uno de la prueba consiste en suministrarle la vacuna a una población alrededor de 50 personas. Si los resultados son positivos, se amplía el grupo de personas en distintas fases hasta poder probarla en miles de pacientes.

Sin embargo, sobre los estudios de otros laboratorios o universidades que sostienen que hay menos probabilidad de encontrar la vacuna, él dijo que, “no es que sienta que no funcione, sino que aún no hay la cantidad de pruebas necesarias para saber si realmente sirve”.

Finalmente, dijo que decidieron hacer las pruebas en Australia porque ya tenían la infraestructura necesaria y no quieren malgastar tiempo en protocolos.