Líder opositor británico aboga porque refrendación del acuerdo del Brexit sea en las urnas

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, afirmó este jueves que la mejor manera de "resolver" el "brexit" es dando a la ciudadanía "la última palabra" sobre el acuerdo negociado entre Londres y Bruselas mediante un referéndum.



"Por lo que sabemos, parece que el primer ministro Boris Johnson ha negociado un acuerdo que es incluso peor que el de Theresa May, que fue rechazado de manera abrumadora", señaló el dirigente izquierdista en un comunicado.



En su opinión, el pacto consensuado entre Londres y Bruselas antes de comenzar la crucial cumbre europea "no va a unir al país y debería ser rechazado", por lo que la mejor manera de resolver el 'brexit' es dar a los ciudadanos "la última palabra en una votación pública".



Corby dijo que las propuestas de Johnson a la UE "pondrán en peligro" derechos y protecciones de los británicos, "arriesgando la seguridad alimentaria, recortando los estándares medioambientales y los derechos de los trabajadores" y abriendo el servicio de sanidad pública de este país (NHS) a "una posible compra por parte de corporaciones privadas de Estados Unidos".



En un mensaje en su cuenta de Twitter, Johnson anunció hoy que ha logrado forjar un "gran" y "nuevo" acuerdo con Bruselas.

Lo hizo después de que los norirlandeses del DUP, cuyo respaldo es crucial para sacar adelante el pacto en el Parlamento, indicaran que no pueden aceptar lo que el "premier" ha negociado con los 27, algo que han ratificado tras el anuncio.



El Gobierno informó ayer de que tiene intención de celebrar una sesión extraordinaria este sábado en los Comunes para someter el pacto a votación, si bien todavía no se ha convocado oficialmente.



Antes de conocerse que ya hay acuerdo entre las partes, el responsable laborista para Irlanda del Norte, Tony Lloyd, había adelantado hoy a la BBC que su partido buscaría la manera de lograr que ese pacto tenga que ser aprobado por la ciudadanía en un segundo referendo.



Según fuentes laboristas citadas por el diario "The Times", Corbyn estaría dispuesto a apoyar una enmienda para que ese acuerdo tuviera que ser sometido a un segundo plebiscito.



La medida obtendría el beneplácito del Partido Liberal Demócrata, del Partido Nacionalista Escocés (SNP) y de parte de los 21 diputados "rebeldes" tories, que fueron expulsados de la formación por apoyar la llamada "ley Benn" -que obliga al "premier" a pedir una prórroga del "brexit si no hubiera habido acuerdo antes de este sábado-.



También la líder de los liberaldemócratas, Jo Swinson, reafirmó hoy su compromiso de intentar lograr que los ciudadanos tengan que aprobar con un segundo referendo el pacto de salida de la UE.



"Los próximos días moldearán el futuro de nuestro país para las próximas generaciones", dijo en un tuit, en el que señaló que está "más decidida que nunca a frenar el 'brexit' y dar a los ciudadanos la última palabra".