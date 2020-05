Los detalles de la autopsia de Kobe Bryant

El exjugador estrella de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, tenía en su sistema el medicamento metilfenidato en el momento en que perdió la vida, cuando viajaba en un helicóptero que se estrelló el pasado 26 de enero en las montañas cercanas a Los Angeles.



La Oficina Forense del Condado Los Ángeles dio a conocer el viernes las autopsias de los nueve ocupantes de la nave accidentada, que perdieron todos la vida.



El informe indica que Bryant tenía como único medicamento en su sistema, el metilfenidato, que se vende bajo la marca Ritalin, y que sirve para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y la narcolepsia.

Los datos relevan también que el piloto que tripulaba el helicóptero, el piloto Ara Zobayan, no tenía alcohol ni drogas en su sistema.



El informe indica que, todos los ocupantes de la nave sufrieron heridas fatales inmediatas cuando el helicóptero se estrelló contra una ladera.



En el texto describen que hubo huesos rotos, partes del cuerpo desmembradas y un hedor de combustible en lo que quedaba de la ropa que se quemó.



Se indica que, las causas de muerte de Bryant, su hija Gianna de 13 años, el piloto, y los demás ocupantes fueron debido a un trauma profundo.

Las autoridades federales siguen investigando las causas que pudieron provocar el accidente.