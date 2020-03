Los líderes del G20 hablarán el jueves por videoconferencia sobre el COVID-19

La reunión extraordinaria de los líderes del G20 para abordar el COVID-19 se celebrará este jueves por videoconferencia, según confirmó este martes la ONU, que reclama al grupo un paquete de medidas sin precedentes para responder a todas las dimensiones de la crisis.



Arabia Saudí, presidente de turno del G20, había adelantado la pasada semana que se preparaba una cumbre virtual sobre el coronavirus, aunque no había precisado la fecha.



Este lunes, los ministros de Economía y gobernadores de los Bancos Centrales de los países miembros ya se comprometieron a elaborar un plan de acción para coordinar la respuesta frente a la enfermedad y las medidas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, participará desde Nueva York en la cita de este jueves, según explicó a los periodistas su portavoz, Stéphane Dujarric.

De cara a la reunión, Guterres ha escrito a los líderes del G20 para pedirles acciones "coordinadas y decididas" con el fin de enfrentar la crisis del coronavirus, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el económico y social.



En la misiva, hecha pública por la ONU, el diplomático portugués reclama el establecimiento de un mecanismo de respuesta guiado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin de erradicar la enfermedad de forma conjunta.



"Este mecanismo reforzaría la respuesta global y daría a los países mayor capacidad para detener la transmisión, hacer pruebas, seguimiento, cuarentenas, tratar a los enfermos y coordinar medidas para restringir movimientos y contactos", señala Guterres, que también pide cooperación en la producción de una vacuna contra el virus.



La ONU insiste en la necesidad de apoyar a los países con menos recursos para hacer frente a la enfermedad y, en ese marco, pide a los líderes del G20 que acaben con aranceles y otras barreras que dificultan el suministro de material sanitario y que levanten sanciones impuestas a ciertos países con el fin de asegurar que pueden hacer frente a la enfermedad.

"Es momento de solidaridad, no de exclusión", señala Guterres en su carta.



En el ámbito económico, Naciones Unidas avisa de que la crisis tendrá un coste que deberá medirse en billones de dólares, por lo que exige al G20 una inyección "masiva" de recursos en el sistema y olvidarse de las reglas y políticas económicas tradicionales, pues el mundo navega "tiempos sin precedentes".



"Urjo a los líderes del G20 a considerar el lanzamiento urgente de un gran paquete coordinado de estímulo de billones de dólares para responder a la provisión directa de recursos a negocios, trabajadores y hogares en los países que no pueden hacerlo por sí mismos", señala Guterres, que dice que estas medidas de expansión deben acompañarse de un rechazo del proteccionismo.



El G20 está integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania, el Reino Unido, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, República de Corea, Arabia Saudí, Sudáfrica y Turquía, así como por la Unión Europa, y España es país invitado permanente.