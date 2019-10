Por: Andrés Murcia. Tokio, Japón. Mazda Motor Co. ha sido protagonista en la Feria del Automóvil de la capital japonesa, ya que la SUV MX-30 prevé ser la punta de lanza de la compañía para la producción masiva de eléctricos. Este 'citycar' o carro de ciudad para cinco pasajeros tiene una autonomía de entre 190 y 200 kilómetros carga de su batería de 35.5 kWh. Otro elemento característico de esta camioneta es el diseño de sus puertas traseras, que abren en sentido contrario, llamadas también 'suicidas', en esta ocasión funge como mayor disponibilidad y acceso. El presidente de Mazda Colombia, Nobuyuki Sato, habló con W Radio y aseguró que "no solo en la MX-30, sino en la CX-30 (otra SUV premium que se lanzó en Tokio), la premisa de la compañía es que las personas pueden alcanzar alta comodidad y seguridad al mismo tiempo". Sato San también dijo que "no se estima una pronta llegada de esta camioneta eléctrica al país en el corto tiempo, dado que llegará primero a Europa, EE.UU. y Canadá, Colombia sí tendrá en breve la disponibilidad de la reconocida CX-30".

Mazda presenta en Tokio la MX-30, su primer eléctrico La elegancia de la suv CX-30 está enfocada en un imponente frente con extensión del capot, biseles laterales cromados con el nombre de la marca y finos acabados de aerodinámica, como el formato de sus puertas. Esta suv también tendrá componentes de motorización "Skyactiv", esta vez con el prefijo 'e', y, en algunas versiones de acuerdo a necesidades de mercado, una segunda versión de un motor para la regeneración eléctrica para mayor autonomía. Según se ha especulado, la MX-30 estará disponible por debajo de los U$50.000. Caracol Radio lanzó desde el Salón del Automóvil de Tokio "A Motor", el nuevo vertical de contenido para la industria automotriz y sus consumidores.