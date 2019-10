Miguel Tapia explica el significado de ‘El baile de los que sobran’ en protestas en Chile

Luego de que se conociera por redes sociales uno de los videos más representativos de las manifestaciones que se viven en Chile, por las condiciones económicas, en donde se pueden ver millones de personas cantando la canción ‘El baile de los que sobran’ de la banda Los Prisioneros. Miguel Tapia, integrante del grupo habló en La W sobre lo que significa eso para ellos.

Durante la entrevista, el fundador y baterista comentó que: “Es emocionante de algún modo ver que esta canción que se hizo en el 86 sigue teniendo mucho sentido hasta el día de hoy, esta canción nunca ha dejado de sonar en la radio, pero en momentos en particular como estos, en donde se presentan manifestaciones o cosas así sale la canción con mucha fuerza. Recuerdo que el año pasado en Bogotá, uno o dos días antes de llegar, los estudiantes cantaron esta canción con músicos de su facultad de artes, eso también fue muy bonito”.

Po otro lado se refirió a lo que significa esta canción durante las protestas: “Es triste que esa canción siga sonando y se entienda como una conexión son una sensación de descontó social, hay deudas importantes que se tienen con la sociedad de varios países, se preocupan más por el dinero que por las personas, y eso ha ido despreocupando lo que pasa con los ciudadanos”.

Sobre los jóvenes que salen a las calles para demostrar su inconformidad con el Gobierno, el baterista dijo que: “Son otras generaciones que ya no tienen miedo, que revuelvan las calles, es el expresar de mucha gente que ya no tiene miedo porque no nacieron en la misma época que yo”.