Muere un diputado del Parlamento de Venezuela en un accidente de tránsito

El diputado oficialista a la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) Fernando Ríos, de 31 años, falleció en un accidente de tránsito cuando atravesaba un tramo de la autopista que conecta el centro del país con la capital Caracas, informó este lunes el canciller del país caribeño, Jorge Arreaza.



"Dolorosa noticia, se nos fue Fernando Ríos. Joven luchador y diputado que entregó sus años a la defensa de la patria y la consolidación de la revolución", escribió el ministro de Asuntos Exteriores venezolano en Twitter.



En la misma red social, varios miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del cual formaba parte Ríos, confirmaron el suceso, que se produjo cerca de las 22.00 horas locales del domingo (02.00 del lunes), según los primeros reportes.



"¡Qué triste noticia! Un accidente de tránsito nos arrebató la vida del joven diputado Fernando Ríos, del estado Guárico (centro), responsable de propaganda de la Juventud PSUV", apuntó en Twitter la dirigente oficialista Tania Díaz.



Ríos, que era abogado, fue electo como diputado por el circuito 1 de Guárico en los cuestionados comicios del pasado 6 de diciembre, a los que no se presentó el sector de la oposición que se agrupa bajo la figura del líder opositor Juan Guaidó por considerar que no existían condiciones para una elección justa.



Antes de ser elegido, Ríos prometió a los votantes de su región que sería "la voz del campesino, del productor, del pescador y otros sectores sociales" en el Parlamento.

Le puede interesar:

Desde los 18 años militó en el PSUV, donde se desempeñó como comisionado de relaciones internacionales, jefe de movilización y responsable de propaganda.



El domingo también falleció, por causas relacionadas con la COVID-19, el joven diputado chavista Jean Carlos Martínez.



Mientras que el pasado diciembre, la diputada chavista Patricia Pérez murió por el nuevo coronavirus solo 72 horas después de haber sido electa. Pérez, que fue además diputada regional, había ganado un asiento al Parlamento impulsada por el PSUV y la alianza oficialista de partidos conocida como Gran Polo Patriótico (GPP).