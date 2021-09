“Mujer que aborta no sirve, está hueca”: polémicas palabras de sacerdote en misa

Un sacerdote de la ciudad de Monclova, Coahuila en México, generó indignación con sus palabras en contra de las mujeres que optan por abortar luego de que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación asegurara que es inconstitucional penalizar el aborto en ese país.

“El aborto está legalizado y todos muy contentos: ‘vamos a matar a todos los niños porque nos estorban’. El niño no se puede defender, pero sin embargo lo destruimos”, mencionó.

“¿Por qué no matamos a la mamá? Una mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca moral, física y psicológicamente, siempre estará amargada”, agregó.

El hecho se dio en medio de la misa del domingo 12 de septiembre en la iglesia La Salle.

Para terminar su discurso, el cura les preguntó a los creyentes “¿cómo estamos viviendo?”, invitándolos a reflexionar sobre la decisión de abortar.

Las palabras no pasaron desapercibidas por la comunidad en redes sociales que en gran medida se mostró molesta e indignada con las afirmaciones del sacerdote, aunque algunos apoyaron su postura ante el aborto.

“Me parece que no estuvo bien su comentario al igual que tampoco es correcto legalizar el aborto (…). No puedo creer esto (…). Cuántas tonterías”, fueron algunos comentarios en la publicación.