No vinieron a misa porque se largaron a ver a esos ma*****: Sacerdotes contra LGTB

La comunidad LGTB de Tolima se encuentra disgustada tras conocerse en redes sociales el discurso de Ricardo Zabala, sacerdote de Natagaima, en contra del reinado gay que se celebraba en este municipio tolimense.

Las declaraciones de Zabala se dieron en medio de una misa que se transmitió a través de Facebook Live. El religioso acusaba a los organizadores del evento LGTB que por su culpa los feligreses y demás pobladores de este municipio no iban a "escuchar la palabra del señor".

"Ahora, a que no adivinan dónde -aquí en Colombia- es la ciudad con más marica (...) ¿de dónde es la reina de los gays? De Natagaima, o sea que las maricas más bonitas están en Natagaima. Imagínese eso, es que tener uno que soportar y ver todo eso de los maricas en el desfile y los niños mirando y los jóvenes. Anoche no vinieron a misa, pero si se largaron para allá a ver a todos maricas allá en el coliseo", afirmó el sacerdote.

El religioso no paró ahí, e insinuó a los feligreses que por ver esos eventos, los niños podrían ser "afectados" en su sexualidad.

"Entonces, hay cosas que uno no tiene que promover y mucho menos que los niños vean esas cosas (el reinado) que tal que los niños vean allá que beso el novio con otro hombre besando (...) el novio besando al otro novio y que los niños tienen que mirar eso y las niñas mirando todoun espectáculos. No hermanos, hay cosas que no van. Uno no tiene porqué permitir esas cosas por las futuras generaciones. No se les haga extraño cuando los niños empiezan a desfilar, ya no se les haga extraño todo eso los niños besándose con otro niño allá en su casa, cogiéndole la cola sus primitos. No, esas cosas no son el ejemplo", afirmó el sacerdote.