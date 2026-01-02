Nicolás Maduro niega una segunda conversación con Trump

Este 1 de enero, el gobierno de Nicolás Maduro publicó una entrevista del mandatario venezolano con el periodista Ignacio Ramonet que se realizó, según indicaron, el 31 de diciembre de 2025.

Consultado por el periodista español sobre una segunda llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Maduro lo negó: “Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido, Ramonet, una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre (…) Conversamos 10 minutos”, aseguró Maduro.

Insistió en que la administración Trump busca “imponerse a través de la amenaza, la intimidación y la fuerza (…) apoderarse del petróleo”, refiriéndose al despliegue aeronaval en el Caribe que ya cumple 28 semanas.

Sin embargo, reiteró que si el gobierno estadounidense quiere entablar “respetuosamente” acuerdos para atacar el narcotráfico o para comercializar petróleo como lo tiene con Chevron, dijo Maduro, él estaba dispuesto a conversar: “estamos listos”, aseguró.

No confirma ni niega ataque estadounidense en Venezuela

En relación al ataque en territorio venezolano del que habló Donald Trump y que habría ocurrido hace unas semanas, Maduro evitó pronunciarse.

“Eso puede ser un tema que quizás conversemos en unos días. (…) lo que yo sí te puedo decir es que el sistema defensivo nacional ha garantizado la integridad territorial (…)”, le respondió Maduro al periodista Ramonet.

El gobierno de Maduro no se ha pronunciado sobre esto ni para confirmar ni para negar el ataque. Hace unos días, el presidente de de Colombia, Gustavo Petro, señaló que el operativo estadounidense habría ocurrido en Maracaibo, estado Zulia frontera con Colombia en un lugar utilizado por el ELN para producir drogas.

Asimismo, un medio afín al gobierno venezolano, La Tabla, dijo que ubicó el ataque -confirmando la información-, a través de un “cotejo geoestrategico”, entre Puerto López, en Colombia y Poshoure, en el estado Zulia.

“El cruce de datos oficiales, operativos antidrogas recientes e inteligencia de fuentes abiertas y reservadas permite ubicar con precisión el blanco del ataque militar estadounidense en Venezuela: una franja costera en el límite entre Colombia y Venezuela, específicamente en el sector occidental del Golfo de Venezuela, entre Puerto López (Colombia) y la comunidad de Poshoure (estado Zulia).

Este punto no es aleatorio; responde a un patrón histórico de tráfico ilícito y a evidencias documentadas de embarques de cocaína en los últimos meses”, reseñó ese medio este 1 de enero.

Mientras tanto, el Ministerio de Comunicación venezolano dio a conocer ayer, 31 de diciembre, un video testimonial del dueño de la empresa Primazol, ubicada en Zulia y que quedó afectada por un incendio el pasado 24 de diciembre, donde se niega que el hecho se produjera por ataque de Estados Unidos.

