Petro confirmó que EE. UU. bombardeó fábrica en Venezuela y acusó al ELN de permitir una “invasión”

El presidente Gustavo Petro confirmó que Estados Unidos bombardeó una fábrica en Maracaibo, presuntamente utilizada para procesar cocaína, y responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de permitir, con su accionar en la frontera, una “invasión” al territorio venezolano.

Según el mandatario, muchas de las lanchas atacadas con misiles en operaciones antidrogas —incluidas incautaciones realizadas por Colombia o con apoyo internacional— no transportaban cocaína sino cannabis, una sustancia que “en muchísimas partes de EE. UU. es legal”.

Petro sostuvo que mantener la ilegalidad del cannabis en Colombia fue un error del Congreso y advirtió que esa decisión “ha quitado la vida de muchos lancheros humildes”.

Por eso, Petro cuestionó directamente al presidente Donald Trump al afirmar que “está completamente equivocado”, pues dijo que la cocaína con destino a Europa está saliendo por submarinos y contenedores, mientras que “el cannabis es el atacado ilegítimamente”.

En relación con la frontera, el jefe de Estado afirmó que el ELN en el Catatumbo y el frente 33 deben decidir “si van a competir por la cocaína o por la paz”, al tiempo que precisó que, apenas un 5 % de la cocaína producida en Colombia, transita por esa zona: “Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo, con su ‘traqueteo’ y su dogma mental, invadir Venezuela”, señaló.

Sobre el bombardeo, Petro indicó que existen temores de que en Maracaibo se esté mezclando pasta de coca para producir cocaína, aprovechando la ubicación estratégica del mar de Maracaibo, y reiteró que esa dinámica estaría ligada al accionar del ELN en la frontera.

El presidente pidió que el Ejército colombiano “tome ya filo gringo en el Catatumbo”, combine control territorial con sustitución de cultivos y aproveche, según dijo, la coyuntura de precios: “Con la ampliación de cultivos de hoja de coca en América Latina frente a una demanda que crece en Europa, el precio de la cocaína se ha desplomado. Hoy es más rentable el cannabis y el oro ilícito que la cocaína. Es la hora de la sustitución”.

Petro también rechazó versiones que, como indicó, circulan en Washington sobre supuestos vínculos suyos con el gobierno venezolano: “A Trump le han hecho creer que soy testaferro de Maduro. Pensé que la inteligencia norteamericana era más profesional”, afirmó, y agregó que no existen pruebas de narcotráfico contra Nicolás Maduro en Colombia. Sostuvo, además, que los generales venezolanos vinculados al narcotráfico “estaban en sedición, con apoyo del Gobierno colombiano, buscando un golpe en Caracas”.

Finalmente, el mandatario aseguró que, ni él ni sus familiares cercanos, poseen bienes en el exterior, más allá de su vivienda en Colombia, y anticipó que en los próximos días contará detalles de su relación con el movimiento progresista de Hugo Chávez y sus frustraciones con lo que quedó de ese proyecto tras su muerte. “Mi última conversación telefónica con Maduro fue sobre cómo golpear conjuntamente al ELN en la frontera. Yo soy un hombre libre y siempre lo seré”, concluyó.

