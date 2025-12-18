EE.UU. se pronuncia sobre diálogos de paz entre Gobierno Petro y Clan del Golfo en Qatar

Este jueves, 18 de diciembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de un portavoz, confirmó que acoge, con cautela, el interés de Qatar en facilitar cese al fuego con el Gobierno colombiano, en referencia a los acercamientos promovidos por la administración del presidente Gustavo Petro en materia de paz.

Sin embargo, en la respuesta, Washington advierte que este tipo de iniciativas “solo pueden funcionar si el Gobierno colombiano cuenta con una estrategia clara” para las negociaciones con los grupos armados.

La declaración subraya, además, el escepticismo de Estados Unidos frente al enfoque de “Paz Total”, al señalar que los intentos por ayudar a implementar lo que calificó como un modelo “profundamente defectuoso” no contribuirán a avanzar los intereses de seguridad y estabilidad de la región.

Respuesta literal del Departamento de Estado

“Acogemos con satisfacción el deseo de Qatar de facilitar ceses al fuego con el Gobierno colombiano. Esto solo funcionará si la administración Petro cuenta con una estrategia viable. Los intentos de ayudar a implementar el enfoque de ‘Paz Total’, profundamente defectuoso, del presidente Petro no harán avanzar nuestros intereses en la región”, dijeron.

