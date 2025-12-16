El código iframe se ha copiado en el portapapeles

EE.UU. declara al Clan del Golfo organización terrorista: esto advierte el Departamento de Estado

Este lunes, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación formal del Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), una de las sanciones más severas contempladas en la legislación estadounidense hasta el momento.

De acuerdo con la decisión del gobierno estadounidense conocida por W Radio, el grupo criminal, con base en Colombia y miles de integrantes, recibe la mayor parte de sus recursos del tráfico de cocaína, los cuales utiliza para financiar ataques contra funcionarios públicos, fuerzas del orden, personal militar y civiles.

Cabe recordar que Washington afirmó que seguirá empleando todas las herramientas disponibles para proteger la seguridad nacional y frenar la violencia.